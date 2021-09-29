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Yaramazlara biraz batar!

Amazon’dan ev robotu: Astro

Amazon’un 1000 dolarlık ev robotu Astro tekerlekleriyle odadan odaya eşya taşıyabiliyor, müzik çalabiliyor, görüntülü konuşma olanağı sağlıyor ve sahibi yokken eve göz kulak oluyor.

Fotoğraf: Amazon

Robot bir köpeği andıran cihaz Amazon’un dün tanıttığı yeni ürünleri arasında en çok ilgi çeken oldu.


Şirket ilk aşamada satışı davet usulüyle yapacağını duyurdu. 8 bin 800 liraya ‘robot köpek’ almak isteyen müşterilerin kayıt yaptırması gerekiyor.

Üç tekerleği sayesinde odadan odaya dolaşabilen robot uygulama aracılığıyla evden canlı görüntüleri sahibine iletebiliyor. Bir nevi bekçi köpeği işlevi gören robot evde tanınmayan bir yüz olduğunda ev sahibine uyarı gönderebiliyor.

Mutfakta yemek hazırlarken tarifler sorabileceğiniz Astro’yu ardından ailenin geri kalanına yemeğin hazır olduğunu haber vermek için içeri gönderebilirsiniz. Ya da minik kasasına içecek, atıştırmalık yerleştirip odaya götürmesini isteyebilirsiniz.

Sizi takip ederek müzik çalabilen ya da video oynatabilen robotun temelde ‘evin küçük çocuğundan istenen şeyleri’ yaptığı söylenebilir.

Uzaktan hareket edebilmeyi sağlayan uygulaması sayesinde evde yalnız kalan yaşlı bir aile üyesi varsa onu kontrol etmek dışında pek de faydalı bir ürün gibi görünmüyor.

Amazon’un yeni ürününü değerlendiren bazı teknoloji yazarları dolabı açıp bir bira getirebilecek kolları olmayan bir robotun anlamsız olduğu yorumunu yaptı.

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