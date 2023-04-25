Amazon Prime Türkiye’yi hatırladı: Abonelik ücretlerine yüzde 400 zam

Amazon Prime Video, Türkiye’ye giriş yaptığı günden itibaren sabit tuttuğu aylık 7,90 lira olan abonelik ücretine yüzde 400’e yakın zam yaparak 39 liraya çıkardı.

Türkiye pazarına üç yıl önce katılan Amazon Prime Video, uzun bir süre boyunca sabit tuttuğu abonelik ücretine büyük zam yaptı. Platform, bugünden itibaren kullanıcılarına 39 liradan sunulmaya başladı.

25 Mayıs’tan sonra geçerli

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan’dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs’tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye’de Prime’ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”