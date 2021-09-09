Amazon kendi televizyonunu üretiyor

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un önümüzdeki aylarda kendi televizyonunu piyasaya süreceği açıklandı.
İki farklı TV modeliyle ABD’de sektöre girecek şirketin ‘Omni’ adlı modelinin 409,99 dolardan, ‘4-Serisi’nin ise 369,99 dolardan satılacağı duyuruldu.
Modeller 43 ve 75 inç olacak. Piyasaya çıkış tarihi ise ekim ayı.
Amazon halihazırda TV endüstrisindeki en büyük oyunculardan biri.
Şirketin USB bellek boyutundaki cihazı Fire TV Stick, HDMI bağlantı üzerinden televizyona, Wi-Fi özelliğiyle de internete bağlantı sağlayabiliyor. Amazon, bu zamana kadar 100 milyondan fazla Fire TV satışı elde etti.