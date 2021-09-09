Amazon kendi televizyonunu üretiyor

MetroPOLL Araştırma’nın aylık geliri 3 bin lira altı seçmen grubunda yaptığı araştırmada 2020’nin ilk üç ayında AKP’ye yönelik yüzde 33,6’lık desteğin bu yıl temmuz-ağustos döneminde 29,2’ye düştüğü görüldü.