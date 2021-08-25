Amazon’dan, depolarında işe başlayacaklara 1000 sterlin ‘katılım ikramiyesi’

ABD’li e-ticaret devi Amazon, Britanya’daki depolarında çalışmayı cazip kılmak için işe yeni başlayanlara 1000 sterlin (11 bin 500 lira) ‘katılım ikramiyesi’ verecek.

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Pandemi nedeniyle internet üzerinden alışveriş arttı. Bu nedenle depolarda paketleme ve yollanacak ürünleri belirleyip teslim alacak eleman ihtiyacı da arttı. Britanya’nın AB’den ayrılma süreci ve corona virüsünün bulaşma tehlikesi nedeniyle eleman ihtiyacını karşılama konusunda zorlanan şirket, ‘Indeed’ adlı iş ilanları verilen sitede, ‘acil ihtiyaç olduğunu’ duyurdu. Elemanlara ‘hoş geldin hediyesi’ verileceğini açıkladı.

Buna göre 18 Eylül öncesinde işe başlayanlara 1000’er sterlin ödenecek.

Ağır vasıta sürücüsü istihdamı konusunda da sıkıntı yaşanan ülkede market zinciri Tesco kamyon şoförlerine 1000 sterlin katılım ikramiyesi vereceğini mağaza zinciri John Lewis ise şoförlerin maaşına zam yapmayı planladığını açıklamıştı.

Darlington, Dartford, Swansea, Redditch ve Coventry’deki depoları için çalışan arayan Amazon saat başına 11,10 sterlin (127,63 lira) ödüyor, fazla mesaide bu ücret 22,20 sterline (255 lira) yükseliyor. İş ilanında, hemen başlanabileceği ve deneyim aranmadığı vurgulanıyor.