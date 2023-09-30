Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

Amasya Merzifon’da yolcu otobüsü devrildi. 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre Ankara’dan Tokat’a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait yolcu otobüsü, Merzifon organize sanayi bölgesi (OSB) yakınlarında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.