Amasya’da ‘maganda kurşunu’ isabet eden 19 yaşındaki genç öldü

Amasya’da, bir sünnet düğünü sırasında maganda kurşununun isabet ettiği 19 yaşındaki Beste Koçak öldü.

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Merkeze bağlı Tatar köyünde düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.

AA’nın aktardığına göre havaya ateş açanlardan Selahattin A. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Koçak olay yerinde öldü.

Genç kadının cenazesi, Tatar Köyü Camisi’ndeki cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Beste Koçak’ın Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Selahattin A., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.