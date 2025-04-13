Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Amasya’nın Taşova ilçesinde saat 17:43’te 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) depremin yerin 6,21 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirdi.

Depremin merkez üssü. Görsel: AFAD

Profesör Naci Görür, X hesabından endişe edilecek bir şey olmadığını söyledi:

“Destek-Taşovasi, Amasya’da 4,7 buyukugunde deprem oldu. Deprem KAF’in (Kuzey Anadolu Fay hattı) ana kolu üzerinde. Endise edilecek bir şey yok çünkü bu kesimde daha önce eneji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay.”