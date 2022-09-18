Alzheimer hastası 76 yaşındaki kadın bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde alzheimer hastası 76 yaşındaki kadın, kaybolduktan 7 saat sonra taşlık alanda bulundu.

Fotoğraf: AFAD

Kafaca Mahallesi’nde evden ayrılarak geri dönmeyen Aynima Başçavuşoğlu’nu, çevredeki aramalarda bulamayan yakınları jandarmaya haber verdi.

AA’nın haberine göre adrese giden ve eve yakın bölgeyi arayan jandarma, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Başçavuşoğlu’nu, evinden 7 kilometre uzaklıkta Tınaz mevkisindeki taşlık alanda buldu. Düştüğü ve bu nedenle sıyrıkları olduğu öğrenilen kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.