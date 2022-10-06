Altın Portakal’da İranlı kadınlara destek: Sahnede saçlarını kestiler

59’uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Narperi’nin Bileziği’ filminin ekibi, İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınarak öldürülen Mehsa Emini’nin ardından başlayan protestolara destek vermek için sahnede saçlarını kesti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre festivalde, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde yaşayan kadınların üç aylık el sanatları atölyesinde toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili eşitsizlikleri sorgulamalarını ve kendi güçlerini keşfetmelerini anlatan Jale İncekol yönetmenliğindeki Narperi’nin Bileziği belgeselinin özel gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından söyleşiye katılan yönetmen İncekol ile kadınlardan oluşan film ekibi, saçlarının bir bölümünü keserek, Mehsa Emini’nin ölümünün ardından İranlı kadınların başlattığı ‘özgürlük‘ mücadelesine destek verdi.

İncekol, ‘kadınların hikayesini anlatmak istediklerini ve festivalde olmaktan duydukları mutluluğu’ belirtti:

“Bütün ekibimle beraber filmi burada izledik. Mehsa Emini’nin polis şiddetiyle katledilmesinden sonra İran’da kız kardeşlerimizin başlattığı mücadelenin bir parçası olduğumuzu göstermek istedik. Yalnızca İran’da değil, ülkemizde kadınlara uygulanan şiddetin son bulması en büyük dileğimiz. Bu mücadelenin bir parçası olmak hepimizin sorumluluğu. Biz sonuna kadar insanların özgürce yaşayabilmesi için mücadele edeceğiz.”

‘Mücadeleyi sürdürmezsek karanlıktan kurtulamayacağız’

Saçlarını kesmelerinin sembolik bir şey olduğunu aktaran şöyle devam etti:

“Bu konuya bir parça daha dikkat çekmek istedik. Medyada çok fazla yer bulduğunu düşünmüyorum. Gündem çok hızla değişiyor. Yerine başka acı ve üzüntüler ekleniyor. Biz bu mücadeleyi sürdürmezsek karanlıktan kurtulamayacağız. Bunun için bütün kadınlar ve bizimle birlikte yürüyen erkeklerle beraber hep birlikte olacağız.”