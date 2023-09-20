Altın Portakal jürisi açıklandı

Bu yıl 60’ıncı yılını kutlayan Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jürisi belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine oyuncu Demet Akbağ başkanlık edecek.

Başkanlığını Akbağ’ın üstlendiği yarışmanın diğer jüri üyeleri kurgucu Ali Aga, müzisyen ve oyuncu Ayşegül Aldinç, oyuncu Mehmet Günsür, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak, yönetmen Özcan Alper, yazar Sema Kaygusuz’dan oluşacak.

Altın Portakal ödüllerinin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları ve Uluslararası Yarışma’da toplam 1 milyon 275 bin lira değerinde ödül dağıtılacak.