Altın Portakal için başvurular başladı

7-14 Ekim’de düzenlenecek 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışmalar ve edebiyat uyarlaması senaryo yarışması için başvurular başladı.

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Başvurular festivalin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Ulusal yarışmalara, 4 Ağustos 2022’den sonra tamamlanmış ve Türkiye’de herhangi bir yerde gösterilmemiş Türkiye yapımı filmler başvurabilecek. Başvuru için son tarih 1 Ağustos.

Bu yıl ikinci kez verilecek edebiyat uyarlaması senaryo ödülü için başvuracak senaryoların Türkiye’de basılmış bir eserden uyarlanması gerekiyor. Her iki eser sahibinin de Türk vatandaşı olması şartı aranan yarışmaya daha önce sinema ya da televizyona uyarlanmış eserler kabul edilmiyor. Katılımcı kendi eserinden yola çıkıp bir senaryo yazarak da başvurabilecek. Eğer başka bir yazarın eserinden faydalanacak ise mutlaka eserin yazarından ya da yasal temsilcilerinden yazılı bir onay alması ve bu onayı başvuruyla birlikte yollaması gerekiyor. Başvurular 14 Ağustos’ta sona erecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin jürisine oyuncu Demet Akbağ’ın başkanlık edeceğini anımsatarak diğer jüri üyelerinin de önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.