‘Altın Palmiye’li ‘Triangle of Sadness’dan ilk fragman: Cannes gösteriminde sinemayı terk edenler olmuştu

İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un filmi, ıssız bir adaya düşen milyarderler ve hizmetlileri arasındaki hiyararşik dengenin bozulması üzerinden toplumu hicvediyor.

Fotoğraflar: IMDB

BBC’nin ‘yılın en mide bulandırıcı filmi’ olarak nitelediği yapımdaki kusma sahneleri nedeniyle festival gösterimi sırasında bazı seyircilerin salonu terk ettiği yazılmıştı.

Röportajlarında ‘abartmaktan çekinmediğini’ söyleyen Östlund’ün yazıp yönettiği film, bu kez sosyal normları eleştiriyor. Moda dünyasında belli bir ağırlıkları olan model çift Carl ve Yaya, lüks bir deniz gezisine davet edilirler. Zengin yolcuların bulunduğu gezide havanın giderek kötüleşmesiyle yat alabora olur. Kendini tek edilmiş bir adada milyarderler ve geminin hizmetlileriyle bulan çift, hiyerarşik dengenin bozulduğu bir ortamda hayatta kalmaya çalışır.

Film 7 Ekim’de çoğu ülkede gösterime girecek. Türkiye vizyon tarihi henüz belli değil.

Önceki filmleri de tartışma yaratmıştı

2014’da gösterien Force Majeure (Turist) kayak tatiline çıkan bir aile üzerinden ‘erkeklik’ mefhumunu kurcalıyordu. Çağdaş sanat dünyasını ve refahın yarattığı yozlaşmayı eleştirdiği The Square’le (Kare) ilk kez Altın Palmiye aldı.