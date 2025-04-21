Altın günü rekorla kapattı

Yükselişini sürdüren ons altın günü 3.417,26 dolara çıkarak günü rekorla kapattı.

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Ons altın geçen haftayı 3.327,54 dolar, gram altınsa 4 bin 63 liradan tamamlamıştı.

Haftaya yükselişle başlayan ons altın gün içinde 3.430,19 dolarla rekor kırdı. Gram altınsa 4.212,542 liraya kadar yükseldi.

18:00 itibarıyla ons altın 3.417,26 dolar. Aynı saatte gram altın 4.195,819 lira, dolarsa 38,1915 lira.

Güncellenen tahminler

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı gümrük vergileri piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu. Uzmanlar tarife kaynaklı ekonomik belirsizliğin altının ‘güvenli liman’ niteliğini pekiştirdiğini söylüyor.

Uluslararası bankalar son günlerde yıl sonu ons altın tahminlerini art arda güncelliyor.

Güncel tahminler şöyle:

Goldman Sachs: 3 bin 700 dolar

UBS: 3 bin 500 dolar

Commerzbank: 3 bin dolar

Deutsche Bank: 3 bin 139 dolar

ANZ Bank: 3 bin 600 dolar

Citi Research: 3 bin 500 dolar (Gelecek üç ay tahmini)

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.