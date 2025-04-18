Bir banka daha altın tahminini yükseltti

ABD’li yatırım bankası Citi Research, altın fiyatları beklentisinde yukarı yönlü revizyona gitti.

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Reuters‘ın haberine göre kurum ons altının üç ay içinde 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara yükselebileceğini belirtiyor.

Çin hükümetinin 10 sigorta şirketine toplam varlıklarının yüzde 1’i kadarını altına yatırma izni verdiğini hatırlatan Citi, şunu dedi: “Karar küresel merkez bankalarının toplam alımlarının yaklaşık dörtte birine denk gelen 255 metrik tonluk yıllık talep yaratabilir.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı gümrük vergileri piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu. Uzmanlar tarife kaynaklı ekonomik belirsizliğin altının ‘güvenli liman’ kimliğini pekiştirdiğini söylüyor.

11:36 itibarıyla ons altın 3.327,11 dolar. Aynı saatte gram altın 4.064,165, dolarsa 38,1589 lira.

Güncellenen tahminler

Son günlerde ons altın için güncellenen tahminler (yıl sonu) şöyle:

Goldman Sachs: 3 bin 700 dolar

UBS: 3 bin 500 dolar

Commerzbank: 3 bin dolar

Deutsche Bank: 3 bin 139 dolar

ANZ Bank: 3 bin 600 dolar

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.







