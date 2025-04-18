Gram altın güne nasıl başladı – 18 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:11) 4.080,15 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.326,85 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.080,15
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:11) 4.080,15 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.326,85 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.080,15
lira seviyesinde ilerliyor.
Şarkıcı Mabel Matiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde yıkılan barikat için bir şarkı yaptı: “Beyazıt’ta yıkılır bi barikat, Geliyo devrim, annem, uyuma kalk.”
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 9.426,26 puandan başladı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in doktorları ‘hayati riskin sürdüğünü’ duyurdu.
Trendyol Süper Lig’de 32’nci haftası bugün iki maçla başlayacak.
Enerji projelerinde kullanılacak bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi.