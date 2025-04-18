Gram altın güne nasıl başladı – 18 Nisan 2025

Şarkıcı Mabel Matiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde yıkılan barikat için bir şarkı yaptı: “Beyazıt’ta yıkılır bi barikat, Geliyo devrim, annem, uyuma kalk.”