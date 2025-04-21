Gram altın güne nasıl başladı – 21 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.155,35 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.385,75 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.155,35
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.155,35 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.385,75 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.155,35
lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,28 yükselişle 9.343,14 puandan başladı.
Kamboçya’da görev yapan eğitimli fare Ronin, 109 mayın ve 15 mühimmat bularak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi’nin kampüsünde silah sesi duyuldu, okul çalışanları ve öğrencileri için güvenlik tedbiri alındı.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.155,35 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,1952 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,0912 seviyesinden güne başladı.