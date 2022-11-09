‘Altılı masa’yı yoklayan Hüseyin Baş’tan imalı Ronaldo paylaşımı

İYİ Parti’nin ‘altılı masa’ya dahil edilmesinin önünü açtığı Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) genel başkanı Hüseyin Baş’tan imalı bir paylaşım geldi.

Katılmasıyla ‘altılı masa’nın ‘yedili masa’ olacağını ima eden Hüseyin Baş, 7 numaralı formasıyla özdeşleşen Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafını paylaşarak, “7” yazdı.

Fotoğraf: Diken/AA

Baş, dün katıldığı FOX TV canlı yayınında, ‘millet ittifakı’ genel başkanlarına seslenerek yanlarında yer almak istediğini söylemişti: “Biz parti kadroları olarak ‘millet ittifakı’na destek veririz, içinde oluruz. Beni ‘millet ittifakı’na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz…”

Baş’ın bu çağrısına İYİ Parti’ye geçtikten hemen sonra parti sözcüsü yapılan Kürşad Zorlu, Twitter’dan yanıt vermişti: “Görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış sayın genel başkanımız Meral Akşener ve İYİ Parti’miz sizleri ‘millet ittifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır.“

Daha sonra Baş’ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Sayın Baş’ın, sayın genel başkanın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. Kendisi adına o masaya getireceğim” demişti.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Baş’ın ‘millet ittifakı’na katılma çağrısına ‘CHP’nin de sıcak baktığını’ söylemişti.

‘İYİ Parti bu girişimiyle masadaki gücünü artıracak’ şeklinde değerlendirmeler yapılırken, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin BTP’nin katılmasına karşı olduğu iddia edildi.

‘Altılı masa,’ ‘yedili masa’ mı olacak diye düşünülürken, Baş, giydiği 7 numaralı formayla özdeşleşen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafını paylaşarak, sadece “7” yazdı.