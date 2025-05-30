Altı yaşındaki kızını şifacıya satan Güney Afrikalı kadına müebbet

Güney Afrika’da kızını geleneksel bir şifacıya sattığı tespit edilen Racquel Smith ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Racquel Smith. Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

Guardian‘ın haberine göre altı yaşındaki Joshlin Smith, Şubat 2024’te kaybolmasının ardından geniş çaplı polis aramalarına rağmen hala bulunamadı.

Racquel Smith ve iki kişi, Joshlin’in kaybolmasına ilişkin suçlamalarla yargılandı.

Smith’in erkek arkadaşı Jacquen Appollis ve arkadaşı Steveno van Rhyn da insan kaçakçılığı ve kaçırma suçlarından Smith’le aynı cezayı aldı.

Bir tanık, Smith’in kızını ‘gözleri ve ten rengi nedeniyle’ 20 bin randa (yaklaşık 53 bin lira) bir ‘sangoma’ya sattığını söyledi.

Sangoma, Güney Afrika’daki yerli topluluklarda kahin ve şifacı olduğuna inanılan kimselere deniyor. Bu kişilerin tıbbi sorunlara çözüm bulduğuna inanılıyor.

Joshlin Smith. Fotoğraf: BBC

Başka bir tanık olan bir papaz da 2023’te Smith’in kızını satmayı düşündüğünü belirtti.

Hakim, değerlendirme sonucunda “Hafifletici hiçbir neden göremiyorum” diyerek üç zanlıya da müebbetin yanısıra 10 yıl hapis cezası verdi.

Polis, Joshlin’in Güney Afrika dışına çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.

Resmi verilere göre Güney Afrika’da kaçırılma vakaları son bir yılda üç yıl öncesine göre neredeyse üç kat artarak 17 bini aştı.