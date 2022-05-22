Altı yaşındaki kızını öldürdüğü öne sürülen anne gözaltında

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çocuğunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

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Bağlık Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki S.K., komşusuna cinnet getirip engelli kızını bıçakladığını söyledi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri altı yaşındaki E.K.’nın öldüğünü belirledi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

AA’nın haberine göre zanlı S.K. ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçakla öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi.