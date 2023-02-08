Altı yaşındaki Eymen’den sonra annesi de enkaz altından kurtarıldı

Hatay’da altı yaşındaki Eymen’in ardından annesi de enkaz altından çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 şehirde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul’un Bahçelievler belediyesine bağlı arama-kurtarma ekibi, Hatay’ın Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi’nde çöken yedi katlı binanın enkazı altında kalan altı yaşındaki Eymen’i dün saat 17:50 sıralarında kurtarmıştı.

Eymen’in annesinin de enkaz altında kaldığını tespit eden ekipler, saat 23:20 sıralarında isminin Fethiye olduğu öğrenilen anneyi de enkazdan sağ çıkardı.