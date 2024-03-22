Bursa’da altı kedi yavrusu kafası kesilerek öldürüldü

Bursa’da altı yavru kedi kafası kesilerek öldürüldü.

Site sakinleri olayı protesto etti. (AA)

Hayvanlara saldırı hız kesmiyor. ‘Eros’ adlı kedinin işkenceyle öldürülmesinin travması sürerken daha da beter bir haber Bursa’dan geldi.

AA’nın haberine göre İnegöl’de Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’ta bir sitede apartmanın merdiven boşluklarında altı kedi yavrusu kafası, anne kediyse kuyruğu kesilmiş halde bulundu.

Kedileri görenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sitede sakinleri de sitenin girişinde toplanıp vahşeti protesto etti.