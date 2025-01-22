Altı ile yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) biri sarı kodlu olmak üzere altı ile yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

MGM, Antalya’yı sarı kodla uyardı. Kent çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleriyle Çanakkale’nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fotoğraf: MGM

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: