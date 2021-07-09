Altı ayda istifanın eşiğine gelen doktor: Sesimizin duyulması için ölmemiz mi lazım?

AYŞEGÜL KASAP

Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesinde zor koşullarda özveriyle görev yapan sağlık çalışanları bu süreçte yüzlerce kayıp verdi. Yetersiz personel nedeniyle uykusuz art arda tutulan nöbetler, ağır çalışma koşulları, hasta yakınlarından sözlü-fiili şiddet ve vadedilen ama verilmeyen ek ödemelere bir de ‘kontrolsüz normalleşme’ politikalarının getirdiği ağır yük eklendi.

Meslekte henüz altı aylıkken istifanın eşiğine gelen bir doktor, yaşadıklarını Diken’e anlattı.

Memuriyeti nedeniyle isminin açıklamasını istemeyen doktor, bir devlet hastanesinin acil bölümünde pratisyen hekim olarak görev yapıyor. Görünürde 14 hekim var hastanede ama şu an sadece beş doktor aktif çalışıyor. Doktorlardan ikisi uzmanlık sınavını kazandığı için ayrılmış, ikisi ise çalışma şartları kötü olduğu için istifa etmiş. Dört hekim ise görevlendirmeyle il merkezine çekilmiş.

Yaşadığı çaresizliği tek bir cümleyle özetledi aslında: “Sesimizin duyulması için ölmemiz mi gerekiyor?”

Görevini hep doğuda yapmak istemiş. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Çünkü doğuya insanlar önyargıyla gelebiliyor. Hekim açığı çok fazla oluyor. İnsanlar ister istemez burayı tercih etmek istemiyor. İnsanlara yardım etme noktasın da yararlı olabileceğini düşündüm.”

Hem acil hem pandemi polikliniğinde nöbet

Hastanedeki hekim eksikliği hem iş yükünü hem de nöbet süresini artırmış: “Biz aylık ortalama dokuz nöbet tutuyorduk. Bazı aylar 10 gün nöbet tutuyorduk. Nöbet listesinde sadece acilde tutmuyoruz. Pandemi polikinliği ve evde bakım nöbetlerimiz de var.”

Acil hekimleri normal mesailerinin dışında pandemi hastalarına da bakmaya başlamış. Toplamda 16 saat hizmet veriliyor pandemi polikliniğinde. Acile Covid-19’lu hastalar da müracaat ediyor, hastalara ilk müdahale orada yapılıyor.

‘Günde 500 hastaya bakıyoruz’

Doktorun çalıştığı hastaneye çevre illerden de çok hasta geliyormuş. Nedeni ise çevre illerdeki devlet hastanelerindeki yetersizliği. Bu durum zaten az sayıda çalışan hekimlere fazladan iş yükünü olarak dönmüş: “Ortalama günlük 500’e yakın hasta bakıyoruz. Bazen 500’ü geçtiği oluyor. Bunun içinde Covid-19 hastaları dahil değil.”

Acilde uzman doktor yok

Üstelik doktorun aktardığı bilgilere göre hastanenin acil bölümünde uzman doktor da yok: “Çok fazla trafik kazasının olduğu bölgedeyiz ve acil hastalar çok geliyor. Müdahale yapıyoruz. Normalde bir hastanede acil uzmanı muayene eder. Biz pratisyeniz ve üç alanda üç farklı doktorun bulunması gerekiyor aslında. Biz iki hekim üç alana bakıyoruz ve iki hekim de pratisyen hekim. Yani hiçbir uzmanlığı olmayan, acil uzmanlığı yapmamış iki tane pratisyen hekim görev yapıyoruz.”

‘72 saat uykusuz biri nasıl çalışabilir‘

Her gün aktif çalışmak zorunda kalan beş hekimin aralıksız nöbet tuttuğu zamanlar da olmuş: “Bana iki hekim istifa etmeden önce 72 saat üst üste nöbet yazıldı. Ve ben başhekimliğe şikâyette bulundum. ‘Herhangi bir yanlış müdahalede sorumlusu ben olamam’ dedim. 72 saat uykusuzum. 72 saat uykusuz biri nasıl çalışabilir?”

Başhekimin doktora geri dönüşü ise şöyleymiş: “Asistan olduğunda ne yapacaksın? Hekim açığımız var mecburen çalışacaksın. Hekim açığımız var, yapabileceğimiz bir şey yok.”

‘İnsan hayatıyla ilgileniyoruz’

72 saat aralıksız nöbet nedeniyle hastalara tam anlamıyla hizmet edememe kaygısı taşıyan doktor şöyle konuşuyor: “Ben isterim ki müdahalede bulunduğum hastada yararlı olayım. İsterim ki tam anlamıyla ilgileneyim ama bu şartlarda hata yapmamak imkansız hale geliyor. Çünkü biz orada masa başında oturup kağıt çevirmiyoruz, insan hayatıyla ilgileniyoruz.”

Sağlık Bakanlığı topu başhekime atıyor

Çalışma şartlarının düzeltilmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulunan ancak henüz yanıt alamayan doktor şunları söylüyor: “Bunun dışında sağlık bakanlığının şikayet hakkı var biliyorsunuz, orayı aradım gerekli şikayetlerde bulundum. Ama orada da şöyle bir durum var; sağlık bakanlığına şikayette bulunuyorsunuz bakanlık il sağlığa iletiyor, il sağlık ilçe sağlığa ilçe sağlık yine başhekimliğe iletiyor. Ve siz tekrardan başhekimle yüz yüze kalıyorsunuz. Başhekimle muhatap olmak zorundasınız ve başhekimle aranız bozuluyor. Başhekim bazen şahsi algılayabiliyor bunu.”

Fazla mesai var ama ek ödeme yok

Tüm bunların üstüne fazla mesai ödemelerini de alamıyorlarmış. Özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı ek ödemeyi vadetse de bu ödemeler hekimlere ulaşmamış: “Ben bu ay tatilimle beraber beş gün (120 saat) mesai yapmam gerekirken 15 gün mesai yapıyorum. 10 gün fazladan mesai tutuyorum. Ve bu mesainin karşılığı verilmiyor. Sağlık bakanlığı ek ödenekleri vereceğiz dedi ama biz haklarımız alamıyoruz. Sağlık bakanlığı eğer hepsini veriyorsa hastane bize hepsini ulaştırmıyor hastanenin ihtiyacı var diyerek, ya da bakanlık vermiyor. Onu bilemiyoruz.”

Hasta olmak onlar için lüks

Haklarını artık bir kenara koyduğunu sadece insani koşullarda çalışmak istediğini söyleyen doktor, “Ben bir ayda 15 nöbeti nasıl tutacağım” diyerek şöyle devam ediyor: “Hastaydım ve rapor aldım, sırf diğer arkadaşlarım dara düşmesin diye ben raporumu hastaneye vermedim. Çünkü ben bir nöbetime gitmediğimde başa bir arkadaşım mağdur oluyor. Ben şu an bir haftalık rapor alsam benim bütün arkadaşlarım iki nöbet daha faza tutmak zorunda. Ve ben bundan dolayı rapor hakkımı bile kullanmıyorum, hasta olmama rağmen.

40 saat bizim için artık çok olağan. 72 saat nöbet benim patlama noktam oldu. Bünyem, bedenim kaldırmıyor bunu, sağlığım ve psikolojim de kaldırmıyor bunu. Canımıza kast edince mi sesimiz duyulacak? Mobbinglere, intiharlara rağmen sesimiz duyulmuyor. Çok emek verdik, hem ailemiz hem biz. Öyle kolay gelmedik bu günlere.”

‘Hasta yakınları üstüme yürüyor’

Bir yandan yurt dışına gidebilmek için dil çalışıyor, bir yandan da ülkesinde kalmak istiyor: “Hani bir damar vardır ya ülkende kalmak istersin o ağır basıyor ama..”

Ama diyor ve devam ediyor: “Hasta popülasyonu da kötü. Çok hastandan küfür duyuyorum hakaret duyuyorum, hasta yakınları şiddete meyilli bir şekilde üstüme yürüyor. Hepsine beyaz kod veremiyoruz. Beyaz kod sistemi uğraştırıcı bir sistem. Ben beyaz kod verdiğimde gelen polisler beni ifade için götürdüğünde bile hastane kilit oluyor. Hastalar bekliyor bu bile sorun oluyor.”

Hastanedeki hekim azlığından hastalar da şikayetçiymiş: “Yoğunlukta bazen hastalar ve yakınları tepki gösteriyor ‘bir hekim mi çalışıyorsunuz’ diye…”