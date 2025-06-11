Almanya'ya göç edenlerin yüzde 26'sı ülkeden ayrılmayı düşünüyor

Almanya’ya göç edenlerin yaklaşık yüzde 26’sı ülkeden temelli ayrılmayı düşünüyor.

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Almanya İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) araştırmasında, Aralık 2024 – Nisan 2025 arasında, yurt dışında doğup Almanya’ya göç etmiş 18-65 yaş aralığındaki 50 bin kişi ankete katıldı.

Ülkeyi temelli terk etmeyi düşünen yüzde 26’lık göçmen yaklaşık 2,6 milyon kişiye karşılık geliyor.

Araştırma, özellikle yüksek eğitimli göçmenler arasında bu düşüncenin daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Yaklaşık 300 bin göçmen, ülkeyi terk etmek için somut planlar yapıyor.

En yüksek ayrılma düşüncesi bilgi teknolojilerinde

Ayrılmayı düşünenlerden yüzde 39’u bilgi ve iletişim teknolojilerinde.

Bunu yüzde 30’la finans, yüzde 28’le sağlık ve sosyal hizmet sektörü takip ediyor.

Rapora göre ülkesine dönmeyi düşünenler ağırlıklı olarak Avrupa’dan gelen göçmenler. Dönme gerekçelerinin ilk sıralarındaysa siyasi memnuniyetsizlik, kişisel nedenler, vergi yükleri ve bürokrasi geliyor.

Bunların ardından da ayrılma düşüncesini tetikleyen nedenler arasında ayrımcılık geliyor.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’dan ayrılma planları yapanlar arasında iş nedeniyle gelenlerin yanısıra eğitim ve ailevi nedenlerle ülkeye göç etmiş olanlar da bulunuyor.

IAB araştırmacısı Lukas Olbrich, özellikle iş veya eğitim için gelen ve iyi entegre olmuş göçmenlerin, ülkeyi terk etmeyi ortalamaya göre daha çok düşündüğünü söyledi.

Olbrich, bu kişilerin Almanya’nın kalifiye eleman bulmakta en çok ihtiyaç duyduğu insanlar olduğunu belirtti.