Almanya göç politikasını sıkılaştırıyor: Aile birleşimi için iki yıl beklemek zorunlu olacak

Almanya’da yeni hükümet ikincil koruma statüsündeki göçmenlerin aile birleşimini zorlaştırıyor. Yeni düzenlemeye göre aile birleşimi vizesine başvurmak için iki yıl beklemek gerekecek.

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DW Türkçe’nin aktardığına göre içişleri bakanı Alexander Dobrindt, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasındaki koalisyon anlaşmasında öngörülen düzenlemeyi, yasa tasarısı olarak kabineye sunacaklarını açıkladı.

Tasarı kabul edilirse ikincil koruma statüsündeki göçmenlerin yakınları, iki yıldan önce ailelerinin yanına, Almanya’ya gidemeyecek.

Almanya’da ikincil koruma statüsünde 351 bin 400 kişi var. Bunların çoğunu Suriyeliler oluşturuyor.

Alman Bild gazetesine konuşan Dobrindt, “Bugüne kadar her ay bin kişi Almanya’daki ailelerinin yanına gelebiliyordu. Bu artık sona erdi” dedi.

Almanya’da her ay, iltica başvurusu kabul edilmemiş ya da resmen ‘mülteci’ statüsünde olmayan en fazla bin göçmenin ailelerine ülkeye giriş izni veriliyor.

Bir önceki hükümet bu sınırlamayı kaldırmak istemiş fakat başarılı olamamıştı. Bazı sivil toplum kuruluşlarıysa aile birleşimine tamamen karşı.

Almanya’da kurulan yeni hükümet göreve geldiğinden beri ülkede geri göndermeler yüzde 45 arttı, sınır kontrolleri de yoğunlaştırıldı.

Almanya ayrıca sığınma taleplerini işleme almayı da durdurdu. Ülke sınırına ulaşan kişiler sığınma talep etse de kabul edilmiyor.