Alman vatandaşlığına geçen Türk sayısı, yüzde 110 arttı

Geçen yıl Alman vatandaşlığına geçen Türk sayısı yüzde 110 artarak 22 bin 525 oldu.

Söz konusu oran, vatandaşlık kabullerinde görülen en yüksek artış oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yabancı uyrukluların Alman vatandaşlığına geçişine ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre 2024’te ülkede vatandaşlığa kabul sayısı 2023’e göre 91 bin 860 artarak 291 bin 955’e yükseldi.

Destatis 2024’te yeniden düzenlenen vatandaşlık yasasının bu artışta etkili olduğunu söylüyor.

Almanya’da geçen yıl vatandaşlığa kabul edilenlerin rakamları şöyle:

Suriyeliler 83 bin 150

Türkler 22 bin 525

Iraklılar 13 bin 545

Ruslar 12 bin 980

Afganlar 10 bin 85

Türklerin Alman vatandaşlığına kabul sayısı 2023’e kıyasla yüzde 110 arttı.

Almanya’da vatandaşlık yasası

Almanya’da yabancıların Alman vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024’te yürürlüğe girmişti.

Söz konusu yasayla Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi sekiz yıldan beş yıla indirilmiş, belirli şartları yerine getirenler için bu süre üç yıla kadar düşürülmüştü.

Almanya’da doğan çocuklar ebeveynlerinden biri en az beş yıl yasal olarak ülkede ikamet etmişse vatandaşlık verilecek.