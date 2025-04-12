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Almanya'da 'turbo vatandaşlık' uygulaması kalkıyor

Almanya’da üç yıl ikamete vatandaşlık hakkı tanıyan ‘turbo vatandaşlık’ uygulaması kaldırılıyor.

Fotoğraf: AA

Koalisyonda uzlaşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile onun yalnızca Bavyera’da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) vatandaşlık yasası üzerinde bazı değişikliklere gitme konusunda da anlaştı.


DW Türkçe‘nin haberine göre koalisyon hükümeti kurmaya hazırlanan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve SPD, kamuoyunda ‘turbo vatandaşlık’ olarak bilinen uygulamayı kaldırma kararı aldı.

2024 Haziran’da yürürlüğe giren uygulamayı, yeni hükümetin küçük ortağı SPD’nin liderliğindeki SPD-Yeşiller-Hür Demokrat Parti (FDP) hayata geçirmişti.

‘Turbo vatandaşlığa’ başvuranlarda şu koşullar aranıyordu:

  • C1 seviyesinde Almanca
  • Alman toplumuna entegre olunduğunu kanıtlar nitelikte sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışmış olma
  • İş veya eğitimde üstün başarı

Uygulama yürürlüğe girdiğinden beri muhafazakâr CDU/CSU’nun hedefindeydi.

Hristiyan Birlik partileri üç yıl sürenin Alman vatandaşlığını hak etmek için ‘çok kısa’ olduğunu savunuyordu.

‘Beş yılda vatandaşlık’ yolu açık

Koalisyon hükümeti kurmaya hazırlanan partiler ‘beş yılda vatandaşlık’ uygulamasınıysa sürdürmekte mutabık kaldı. Buna göre Almanya’da kesintisiz beş yıl ikamet eden ve B1 seviyesinde Almanca bilen göçmenler, vatandaşlık başvurusunda bulunabilecek.

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