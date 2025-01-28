Almanya'da bir kadının peçeyle araç kullanma talebi reddedildi

Almanya’da Berlin İdare Mahkemesi, bir kadının sadece gözlerinin göründüğü peçeyle araç kullanmak için istisna talebini reddetti.

Fotoğraf: Metro

Mahkeme açıklamasında anayasayla korunan din özgürlüğü kapsamında araç sürerken yüzün kapatılması için istisna talep edilemeyeceği vurgulandı.

Müslüman kadının, araç kullanırken gözleri hariç tüm vücudunu örtmesine izin verilmesini istediği belirtildi. Fakat trafik yönetmeliğine göre araç kullanan kişilerin yüzlerinin tanınmayacak şekilde kapatılamayacağı ve gizlenemeyeceği hatırlatıldı.

Kadının din özgürlüğü kapsamında bu konuda kendisine istisna tanınması için Berlin eyaletinin trafik dairesine başvuruda istisnaya izin verilmedi.

Bunun üzerine kadın, Berlin İdare Mahkemesi’nde dava açtı ve bu talep de mahkeme tarafından reddedildi.

Açıklamada yüzün kapatılmasının yasaklanmasının trafikte kişinin kimliğinin tespit edilmesini ve trafik kurallarının ihlallerinin etkili bir şekilde kovuşturulmasını sağladığı, ayrıca üçüncü kişilere zarar verilmesinden koruduğu aktarıldı.

Kadının, kendisine istisna getirilmesini nikaba ‘tahrip edilemeyen’ bir QR kodu yerleştirme şartına bağlama önerisi de mahkemece uygun bulunmadı. Nikap (peçe) giyen kişinin gerçekten QR kodunun oluşturulduğu kişi olduğunu garanti etmenin mümkün olmadığı gerekçe gösterildi.

Kararın Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’ne temyize götürülebileceği belirtildi.