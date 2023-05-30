Alman vatandaşlığına geçişlerde büyük artış

Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı 2002’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bir önceki yıla göre yüzde 16’lık artışla 14 bin 200 Türk Alman vatandaşlığına geçerek, Suriyelilerin ardından bu alanda en büyük ikinci grubu oluşturdu.

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DW Türkçe’nin haberine göre 2022’de yaklaşık 168 bin 500 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Resmi verilere göre bu bir önceki yıla oranla yüzde 28 artış demek.

Geçen yıl toplam 171 ülkeden insanın Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi. Suriyelilerse en büyük grup.

2021’de Alman vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı 19 bin 100’ken, 2022’de bu 48 bin 300’e yükseldi. Alman vatandaşlığı alan Suriyelilerin üçte ikisinin erkek, yaş ortalamasının 24,8 ve vatandaşlığa geçmeden önce Almanya’da ortalama bulunma sürelerinin 6,4 yıl olduğu bildirildi.

14 bin 200 Türk geçti

Bir önceki yıla göre yüzde 16’lık artışla 14 bin 200 Türk Alman vatandaşlığına geçti. Alman vatandaşlığına geçen Türklerin daha önce Almanya’da yaşama süreleri ortalama 24,2 yıl olarak kaydedildi.

Almanya’da vatandaşlık alabilmek için başvuranlarda yeterli derecede Almanca bilmek, güvenli bir biçimde kendi geçimini sağlamak ve normal koşullarda en az sekiz yıl Almanya’da yaşamış olmak şartı aranıyor. Eşler ve 18 yaşın altındaki çocuklar, vatandaşlık alırken Almanya’da en az sekiz sene yaşamış olma şartından muaf tutulabiliyor.