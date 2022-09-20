Almanya’nın üretici fiyatlarındaki ‘tarihi rekoru’ Türkiye’nin neredeyse 100 puan gerisinde

Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,8’e yükselerek rekor kırdı. Bu oran iktidarın ‘Avrupa’dan iyi haldeyiz’ söylemlerini kullandığı Türkiye’deyse yüzde 143.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustosa ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya’da ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9, Ağustos 2021’e kıyasla da yüzde 45,8 arttı.

Böylece Almanya’da ÜFE, kayıtların tutulmasından bu yana en yüksek artışı göstermiş oldu.

Enerji fiyatları artışta etkili

Ağustosta ÜFE’deki artış enerji fiyatlarından kaynaklandı. Bu dönemde enerji fiyatları bir ay öncesine kıyasla yüzde 20,4, bir yıl öncesine kıyasla da yüzde 139 arttı. Almanya’da yıllık bazda elektrik fiyat artışı yüzde 174,9’u, doğalgazda da yüzde 209,4’ü buldu.

Türkiye, Almanya’nın tarihi rekorundan 100 puan geride

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ağustosta üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 olmuştu. Bu durum iktidarın ekonomide ‘diğer ülkelerde durum daha kötü’ algısının doğru olmadığını da bir kez daha gösteriyor. Türkiye, ağustostaki ÜFE oranlarıyla Almanya’nın ‘tarihi rekoru’nun neredeyse 100 puan ilerisinde.