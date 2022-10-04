Almanya’dan Polonya’nın ‘2’nci Dünya Savaşı tazminatı’ talebine ret

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya’nın 2’nci Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti.

Fotoğraf: AA

Polonya, eylül başında Almanya’dan tazminat talep edeceğini açıklamıştı. Rau da dün, yaklaşık 1,3 trilyon avro tazminat talep eden resmi bir notaya imza atmıştı.

Baerbock, 7’nci Varşova Güvenlik Forumu vesilesiyle Polonya’nın başkentine yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi.

Ülkesiyle Polonya arasındaki 2’nci Dünya Savaşı tazminatı konusuna değinen Baerbock, mevkidaşı Zbigniew Rau’ya hitap ederek “Alman hükümetinin bakış açısına göre, tazminat konusu, bildiğiniz gibi, kapanmıştır” dedi.

Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödediğini ve Polonya’ya toprak verildiğini hatırlattı.