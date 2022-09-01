Polonya, Nazi işgali için Almanya’dan 1,3 trilyon dolar savaş tazminatı isteyecek

Polonya, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’ndaki işgali nedeniyle Almanya’dan yaklaşık 1,3 trilyon dolar tazminat talep edecek.

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Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, Kaczynski, Nazi Almanyası’nın işgal yıllarının ülkelerine maliyetine ilişkin uzun zamandır beklenen raporunu açıkladı.

Varşova’da savaş zamanı yıkıntılarından yeniden inşa edilen Kraliyet Kalesi’nde düzenlenen törende konuşan Kaczynski, “Tazminatlar konusunda müzakereleri başlatmak üzere Almanya’ya başvuracağız” dedi.

‘Almanya bu faturayı kaldırabilir’

Kaczynski, bunun uzun ve kolay olmayan bir yol olacağını ancak bir gün başarı getireceğini savundu. 1,3 trilyon dolar tazminatın ödenmesinin gerçek Polonya-Alman uzlaşmasına hizmet edeceğini aktaran Kaczynski, Alman ekonomisinin bu faturayı ödeyebilecek durumda olduğunu söyledi.

“Almanya Polonya’ya karşı işlediği suçların hesabını hiçbir zaman vermedi” diyen Kaczynski, savaş suçu işleyen pek çok Almanın savaştan sonra Almanya’da cezasız kaldığını belirtti. Rapor ekibinin başkanı milletvekili Arkadiusz Mularczyk’sa, ‘Alman işgalinden sorumlu tuttuğu yaklaşık 5,2 milyon can kaybına mali bir değer biçmenin imkansız olduğunu’ vurguladı.