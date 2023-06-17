Almanya’da Tunç Çağı’ndan kalma bronz kılıç bulundu

Almanya’da üç bin yıllık, Tunç Çağı’ndan kalma bronz bir kılıç bulundu.

Fotoğraf: Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma kurumu

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre ilk belirlemelere göre kılıcın Milattan Önce 14’üncü Yüzyıl’a ait olduğunu belirten Alman yetkililer, keşfin son derece nadir olduğunu vurguladı.

Alman arkeologların Donau-Ries civarında bir mezarda yaptıkları kazıda Tunç Çağı’na ait bronz eşyalar bulundu.

Bir erkek, bir kadın ve bir çocuğa ait kemiklerin bulunduğu mezardan çok iyi korunmuş bir de kılıç bulundu. Mezarda bulunanların akrabalık derecelerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma (BLfD) kurumu, Tunç Çağı’na ait kılıcın bronzdan yapıldığını ve çok iyi durumda olduğunu kaydetti.

Kurumdan yapılan açıklamada arkeologların buluşu şu ifadelerle anlatıldı:

“Üç bin yıldan daha eski olan ve neredeyse parlayacak kadar olağanüstü iyi korunmuş bronz bir kılıç. Bronz tam kabzalı kılıç ailesinden, sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış.”