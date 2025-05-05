Almanya'da koalisyon kuruldu

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yeni koalisyon hükümetini kurmak için üzerinde anlaştığı koalisyon protokolü imzalandı.

Fotoğraflar: AA

Başkent Berlin’deki törende başbakanlığı üstlenecek Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz’le birlikte protokole şu isimler imza attı:

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı Markus Söder

SPD’nin eş başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken

Merz, yeni koalisyon hükümetinin Almanya’yı ‘reformlarla ve yatırımlarla’ ileriye taşımak istediğini söyledi.

‘Almanya için sorumluluk’ başlıklı 144 sayfalık koalisyon metninde yeni hükümetin güçlü ve planlı bir şekilde çalışmasının yer aldığını belirten müstakbel başbakan, halkın endişelerini ciddiye aldıklarını vurguladı.

Merz şöyle konuştu:

“Köklü değişimlerin, derin çalkantıların ve büyük belirsizliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle bu koalisyonu başarıya götürmenin neredeyse tarihi bir görev olduğunu biliyoruz. Bunu birlikte yapmaya kararlıyız.”

Federal Meclis’te yarın Merz’in başbakan seçilmesi bekleniyor. Ardından Merz ve bakanların yemin etmesi ve görevlerine başlaması öngörülüyor.