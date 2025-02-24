Almanya'da seçim sonuçları: Hükümetten çekilen parti baraj altında

Almanya’da geçici resmi sonuçlara göre genel seçimin galibi yüzde 28,6’yla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri oldu.

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Almanya Seçim Kurulu, genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını duyurdu.

Buna göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU, oyların yüzde 28,6’sını aldı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırdı ve seçimi yüzde 20,8’le ikinci tamamladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller Partisi de yüzde 11,6’yla dördüncü oldu.

Sol Parti’yse oyunu bir önceki seçime göre 3,9 puan artırarak yüzde 8,8 oy oranına ulaştı.

Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) bu seçimlerde yüzde 4,3 oy oranıyla, yüzde 5 barajının altında kaldı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner, seçim sonrası X’teki açıklamasında aktif siyasetten çekildiğini duyurdu.

İlk kez genel seçimlere katılan ‘Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin’ (BSW) Partisi de yüzde 4,9 oy oranıyla barajı geçemedi.

Mecliste sandalye dağılımı

Almanya Federal Meclis’te sandalye dağılımı şu şekilde:

CDU/CSU 208,

AfD 152,

SPD 120,

Yeşiller 85,

Sol Parti 62

Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.

Almanya’da Federal Meclis’te çoğunluk için en az 316 milletvekili gerekiyor.

Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü senaryo.