Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı: Üç kişi yaralandı

İstanbul’da toplam büyüklüğü 58 bin hektarı geçen 506 doğal SİT alanı için ‘bilimsel’ rapor, topu topu 370 günde hazırlanmış. Oysa mevzuata göre statü değişikliği için gerekli Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) için her bir alanın dört mevsim boyunca bilim insanlarınca gözlemlenmesi gerekiyor.