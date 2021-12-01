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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı: Üç kişi yaralandı

Almanya’nın Münih kentinde Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) şantiyesindeki sondaj çalışmaları esnasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın patlaması sonucu biri ağır üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Polisin açıklamasında Donnersberger Köprüsü civarında meydana gelen patlamanın ardından tren seferlerinin durdurulduğu ve bölgenin kordon altına alındığı kaydedildi.


Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, sondaj çalışmaları esnasında İkinci Dünya Savaşı’nda uçaktan atılan 250 kilogramlık bir bombanın patladığını, yüzlerce metre alana dağılan enkazın incelenmesinin sürdüğünü belirtti.

Herrmann, patlamada biri ağır üç kişinin yaralandığını söyledi.

Münih merkez tren istasyonuna yakın bir bölgede meydana gelen ve birkaç kilometre öteden duyulan patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve ambulansın olay yerine gönderildiği, polis helikopterinin de devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

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