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Yaramazlara biraz batar!

2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba sanıp ekip çağırdılar: Çantaki kondom ve kayganlaştırıcı ele verdi

Almanya’da ihbar üzerine ormanlık alana giden bomba imha ekipleri şüpheli objenin seks oyuncağı olduğunu gördü.

Fotoğraf: Aliexpress

Bavyera eyaletinin Passau kentinde, ormanlık alanda koşan bir vatandaşın şüpheli bir çanta bulması üzerine olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi.

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Almanya’da 2’nci Dünya Savaşı’nın bitmesinin üzerinden 75 sene geçmesine rağmen terk edilmiş ya da saklanmış mühimmatların bulunması olağan bir durum.

Ancak bu kez beklenen olmadı. Bomba imha ekipleri çantanın içeriğini incelediğinde el bombası şeklindeki objenin plastik olduğunu gördü.

Çantada bulunan prezervatif ve kayganlaştırıcı, objenin kullanım amacını anlaması için Alman polisine yardımcı oldu.

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Alman haber ajansı dpa’nın aktardığına göre, polis internetten yaptıkları aramayla şüphelerinin doğrulandığını, objenin el bombası şeklinde seks oyuncağı olduğunu ifade etti.

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