Almanya'da en büyük tahliye: 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma üç bomba imha edilecek

Almanya’da 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış üç bombanın imhası için Köln’ün Deutz bölgesinde yaşayan 20 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Fotoğraflar: AA

Tahliyeler Deutz’da bir kilometrekarelik alanda yaşayanları kapsıyor.

2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana yapılan en büyük tahliye operasyonu kapsamında Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi, evlerin yanı sıra 58 otel, müzeler, okullar, hastaneler, huzurevleri, bakımevleri boşaltıldı.

ABD yapımı bombaların imha işleminin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmazken, tahliye çalışmalarının akşamüstü tamamlanması hedefleniyor.

Yetkililer bölgedeki tüm binaların boş olup olmadığını kontrol edecek. Bu kontrolün de ne kadar süreceği bilinmiyor.

Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.



