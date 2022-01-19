Almanya ve Britanya’da enflasyon yüzde 5’in üstünde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre kasımda yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5,3’e çıkarak 1992’den (yüzde 5,8) bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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Ülkede enflasyonun aylık bazda artışı yüzde 0,5.

Almanya’da artan enflasyonda en etkili kalem enerji fiyatlarındaki yükseliş. Enerjide yıllık bazda yüzde 18,3 fark var. Gıda tarafında ise oran yüzde 6.

Britanya

Britanya’da da yıllık enflasyon aralık ayı ile birlikte yüzde 5,4’e ulaşmış durumda.

Britanya Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ülkede enflasyon en son 1992 yılının mart ayında yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Britanya’da son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlarının enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili olduğu kaydedildi.

Britanya Merkez Bankası (BoE), geçen ay artan enflasyon baskısıyla mücadele etmek amacıyla politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25’e yükseltme kararı almıştı.

Türkiye

Avrupa’nın güçlü ekonomileri yüzde 5’lerde seyreden enflasyona çözüm ararken Türkiye’de durum biraz farklı.

Türkiye’de sadece aralık ayında gerçekleşen yüzde 13,58’lik aylık enflasyon Arjantin hariç tüm G20 ülkelerindeki ‘yıllık’ artıştan bile fazla.

‘Makyajlı‘ olduğu gerekçesiyle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon şu an yüzde 36,08 seviyesinde.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81 olarak hesaplıyor.