Almanya salgının ilkbaharda sona ermesini bekliyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Covid-19 salgının 2022’nin ilkbaharında sona ermesini beklediğini söyledi. Spahn, ilkbaharda sürü bağışıklığına ulaşılacağını düşünüyor.

Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 454 arttı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 65 olarak kaydedildi. Dün 68,5 olan bu sayı 8 Eylül’de 82,7, 15 Eylül’de de 77,9 olarak tespit edilmişti.

Aşılama kampanyasında ise halkın yüzde 67,4’üne Covid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 63,4’üne de ikinci dozu uygulandı.

‘Yeni varyant ortaya çıkmazsa…’

İlkbaharda sürü bağışıklığına ulaşıldıktan sonra normale dönülebileceğini aktaran Spahn, “Aşının etkili olmadığı yeni bir virüs varyantı ortaya çıkmazsa, ki bu pek olası değil, o zaman salgını ilkbaharda aşmış olacağız ve normale dönebileceğiz” dedi.

Spahn, sürü bağışıklığına her halükarda ulaşılacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Buradaki soru aşı yoluyla mı enfeksiyon yoluyla mı? Aşı kesinlikle oraya giden en güvenli yoldur.”

Bakan, aşı yaptırılmadığında insanların büyük ihtimalle Covid-19’a yakalanacağı uyarısında bulundu.

İnsanların daha çok iç mekanlarda olduğu sonbahar ve kış aylarında virüsün bulaşma riskinin artacağını belirten Spahn, “Covid-19 tedbirlerini kaldırmak için çok erken. Koruma önlemlerimiz olmasaydı yüksek sayıdaki aşı olmayanlardan dolayı yoğun bakım servislerine yüklenme olurdu” dedi.