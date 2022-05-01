Almanya İtalya’ya dava açtı

Almanya, Nazi savaş suçlarıyla ilgili tazminat talepleri hakkında mahkumiyet kararları vermeyi sürdüren İtalya hakkında Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) dava açtı.

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Başvuruda daha önceki UAD kararına rağmen İtalya’nın Almanya aleyhinde tazminat taleplerinde bulunanlara izin vermesinin ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğu görüşü dile getirildi.

2012 tarihli UAD kararı uyarınca uluslararası hukuka göre Berlin’e tanınan dokunulmazlık hakkının Almanya aleyhine İtalya‘dan yapılan başvurulara izin verilmesiyle ihlal edildiği belirtilerek o tarihten beri Almanya aleyhine İtalya’da Nazi savaş suçlarının yarattığı zararlarla ilgili 25 tazminat talebinin geldiği aktarıldı.

Bu davaların çoğunda İtalyan mahkemeleri Almanya’yı suçlu bularak, maddi tazminat ödemeye mahkum etti. İkisinde tazminat için başvuranların maddi talebinin karşılanması için İtalyan mahkemesi, başkent Roma’da Alman devletine ait iki taşınmaza el konulması kararı verdi.

Lahey’e yapılan başvurunun İtalya’nın 25 Mayıs’ta Roma’da Alman devletine ait kültürel, arkeolojik, tarihi ve eğitim kurumlarının yer aldığı binaları satışa çıkarma kararı alması gerekçe göstererek yapıldığı duyuruldu.

Başvuruda, Lahey’deki mahkemenin İtalyan mahkemelerinin vereceği satış onayı için ihtiyati tedbir kararı alması istendi.