Almanya depremzede vizelerini uzattı

Almanya’da hükümet, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere verilen vizenin otomatik olarak Ağustos’a kadar uzatılacağını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerin ardından Federal Hükümet, Almanya’da yakınları bulunan Türk ve Suriye vatandaşlarının vize süreçlerinin önceleneceğini ve hızlandırılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda yaklaşık 9 bin 500 Türkiye vatandaşına vize verildiği belirtilmişti. DW Türkçe’de yer alan habere göre Berlin yönetimi, yakınlarının yanına gelen depremzedelerin vizesini otomatik olarak uzatma kararı aldı.

Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları’nın ortak açıklamasında Almanya’ya 6 Şubat – 7 Mayıs tarihleri arasında geçerli bir vizeyle giriş yapmış olup, 7 Mayıs itibarıyla yasalara uygun biçimde ülkede bulunanların 6 Ağustos’a kadar vize zorunluluğundan muaf olacağı belirtildi.