Almanya başbakanı aşıda zorunluluk istedi

Alman hükümeti, Covid-19’a karşı aşılama kampanyasının başladığı Aralık 2020’de aşı zorunluluğu getirilmeyeceği konusunda söz verse de Omicron varyantı nedeniyle aşı zorunluluğu yeniden gündeme geldi.

Reuters’ın aktardığına göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Almanya’da corona virüs aşılarının tüm yetişkinler için zorunlu olması gerektiğini söyledi.

Scholz 8 Aralık’ta göreve başlamasının ardından, yeterince kişinin aşı olmadığını belirterek aşı zorunluluğunun getirilmesinden yana olduğunu ve bu konuda yasal düzenleme yapılacağını duyurmuştu.

Corona virüs aşılarını zorunlu kılan yasa teklifinin ise mart ayında parlamentoda oylanması bekleniyor.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekilleri ise Scholz’un sözlerini eleştirirken bu kararın Alman toplumunu böleceğini dile getirdi.

Birkaç ay öncesine kadar genel aşı zorunluluğuna karşı çıkan Alman halkının çoğunluğu ise artık bu duruma olumlu bakmaya başladı.

Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’nin daha önce yaptırdığı ankete göre ise Almanya’da halkın yüzde 68’i genel aşı zorunluluğu getirilmesini isterken yüzde 31’i ise buna karşı çıkıyor.

Ülkede son 24 saatte 80 bin 430 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 384 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 83 milyonluk nüfuslu Almanya’da nüfusun şu an yüzde 74,7’si iki doz aşı olurken, 36 milyon 200 bin kişi hatırlatıcı doz yaptırdı.