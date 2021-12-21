Almanya Covid-19 önlemlerini sertleştirdi

Almanya’da Omicron varyantı nedeniyle alınan önlemler daha da sertleştirildi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla toplantısı sonrası alınan yeni önlemleri açıkladı.

Scholz, yeni varyantın çok daha hızlı bulaşabildiğine dikkat çekerek “Corona virüs Noel tatili yapmıyor” dedi.

Başbakan, sorunlar ortaya çıkana kadar beklemeyeceklerini belirterek “Aşılanmamış olanlar henüz ikna olmuş değil. Hakim olan karamsarlığı paylaşmıyorum. Ancak aşı olmayan herkes büyük bir riske maruz kalıyor” diye konuştu.

AA’nın aktardığına göre Scholz, aşının zorunlu olmasından yana olduğunu vurgulayarak “Yüksek bir aşılama oranına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.

Gece kulüpleri kapalı; halka açık yerlerde toplantı yasak

Yeni önlemlere göre, 28 Aralık’tan itibaren aşılı olanlar veya Covid-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı olmayanlar ise sadece bir haneden iki kişi, başka bir haneden iki kişi ile bir araya gelebilecek.

Gece kulübü ve diskotek gibi mekanlar kapalı kalacak.

Halka açık yerlerde toplantı ve havai fişek gösterileri yapılamayacak ve havai fişek satılamayacak.

Kültürel ve benzeri önemli etkinlikler seyirci olmadan gerçekleştirilebilecek. Futbol maçları seyircisiz oynanacak. 2G (aşı olmuş veya iyileşmiş) kuralı tiyatrolarda ve sinemalarda yürürlükte kalmaya devam edecek.

Polis, itfaiye, hastane gibi kritik yerlerde çalışanlar salgın planlarını bir an önce gözden geçirerek güncelleyecek.

Salgınla mücadeleyle ilgili bir sonraki değerlendirme toplantısı 7 Ocak 2022’de yapılacak.