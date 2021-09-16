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Alman vatandaşı çevirmen Meşale Tolu’ya beraat istemi

Etkin Haber Ajansı’nda (ETHA) çevirmen olarak çalışan Almanya vatandaşı Meşale Tolu için savcılık beraat istedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tolu, ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçundan yargılandığı MLKP davasında tutuklandıktan yedi ay sonra, 18 Aralık 2017’de tahliye edilmişti. Yurt dışına çıkış yasağı tahliyesinden sekiz ay sonra kaldırılan Tolu, Almanya’ya gitmişti.


İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ceren Çoban ile avukatları katıldı. Almanya Başkonsolosluğu’ndan temsilciler de salondaydı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Tolu’nun eşi Suat Çorlu dahil dokuz kişiye ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis istedi.

İki kişiye ise ‘üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan suçlarından altı yıl dört aydan 18 yıl dokuzar aya kadar hapis talep edildi.

Savcı, Tolu dahil 12 kişi için ‘kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği’ gerekçesiyle beraat istedi.

Tolu’nun avukatı mütalaaya katıldıklarını belirtirken, diğer sanıkların avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 24 Aralık’a erteledi.

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