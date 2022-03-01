Alman teknik direktör Lokomotiv Moskova’yı bıraktı

Rusya Birinci Futbol Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova’yı çalıştıran Alman teknik direktör Markus Gisdol, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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AA’nın aktardığı Alman Bild gazetesinin haberine göre Gisdol kendisi için futbol teknik direktörlüğü yapmanın dünyanın en iyi işi olduğunu ama liderinin Avrupa’nın ortasında bir savaştan sorumlu bir ülkede bu görevi sürdüremeyeceğini söyledi.

Bunun kendi değerlerine uygun olmadığını söyleyen Gisdol, “Bu yüzden Lokomotiv Moskova’nın teknik direktörlüğünden derhal istifa ediyorum. Birkaç kilometre ötede tüm bir halk üzerine büyük acı getiren emirler verildiğinde ben Moskova’daki antrenman sahasında durarak oyuncuları çalıştıramam ve profesyonel olmalarını isteyemem” dedi.

52 yaşındaki Gisdol, bunun kendi kişisel kararı olduğunu ve kararından emin olduğunu vurguladı.

Gisdol, 2021’in ekimde Lokomotiv Moskova’da göreve başlamıştı.