Alman hükümeti, Türkiye'ye savaş uçağı satışını engellediği haberini yalanladı

Alman hükümeti, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından ötürü Türkiye’ye Eurofighter savaş uçaklarının satışının veto edildiğine dair haberi yalanladı.

Eurofighter (temsili). Fotoğraf: Wikimedia

Alman Handelsblatt gazetesi hükümeti devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller koalisyonunun İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle Türkiye’ye savaş uçağı satışını engellediğini yazmıştı.

İmamoğlu da söz konusu haberlere atıfla yeni kurulacak hükümete karardan dönme çağrısı yapmıştı.

Söz konusu Eurofighter savaş uçaklarını, Almanya, İtalya, İspanya ve Britanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum üretiyor.

BBC‘nin haberine göre Alman hükümetinden yetkililer veto haberinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Silah ihracatı lisanslarından sorumlu ekonomi bakanlığı da savunma ihracatı kararlarının gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümetçe alınacağını bildirdi.

Ayrıca silah ihracatı konusunda karar verici federal güvenlik konseyinin de yakın dönemde bir toplantı yapmadığı belirtiliyor.

Almanya’da Hristiyan Demokrat siyasetçi Friedrich Merz’in 6 Mayıs’ta başbakan olarak göreve başlaması bekleniyor.