Alman basını: Türkiye'ye savaş uçağı satışı 'İmamoğlu'na takıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle ilgili “Yaptıkları iş o kadar özürlü ve sorunlu ki; tebliğ edemiyorlar” dedi.