Alman basını: Türkiye'ye savaş uçağı satışı 'İmamoğlu'na takıldı

Alman Handelsblatt gazetesi hükümeti devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti -Yeşiller koalisyonunun Türkiye’ye savaş uçağı satışını engellediğini yazdı. Gerekçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması.
Söz konusu Eurofighter savaş uçaklarını, Almanya, İtalya, İspanya ve Britanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum üretiyor.
Görevini mayısta Friedrich Merz’e devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim 2024’teki Türkiye ziyaretinde Eurofighter satış sürecinin başlatılması için ilk onayın verildiğini açıklamıştı.
19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.
Handelsblatt’ın Alman hükümet çevrelerinden edindiği bilgilere göre Türkiye’ye Eurofighter satışına onay verilmemesine İmamoğlu’nun tutuklanması gerekçe gösterildi.
DW’nin aktardığına göre haberde, hükümetin İmamoğlu’nun tutuklanmasını ‘Türk demokrasisine saldırı’ diyi nitelediği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği hatırlatıldı.
Bu nedenle hükümetin silah ticaretini durdurmayı kararlaştırdığı ileri sürüldü.
Handelsblatt’ın aktardığına göre Hristiyan Birlik partileri, Türkiye’ye Eurofighter satışına onay vermeye daha istekli bir tutum takınabilir.
Hristiyan Birlik meclis grubu, Eurofighter konsorsiyumundaki ülkelerin çıkarlarının da gözetilmesi gerektiğini düşünüyor. Mevcut koalisyon ise İmamoğlu serbest bırakılmadıkça Eurofighter satışına karşı.