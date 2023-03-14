CHP il başkanına yumruklu saldırı: ‘Siz Allah’ı bilir misiniz?’

Saadet Partisi’nin Malatya’da kurduğu aşevinin valilik tarafından kaldırılmak istenmesine tepki gösteren yurttaşlara destek vermek için bölgeye giden CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız yumruklu saldırıya uğradı.
Saadet Partisi 10 bin kişilik aşevinin kapatılması için valiliğin talimat gönderdiğini açıklamıştı. Valilikse aşevinin kapatılmayacağını sadece başka yere taşınacağını duyurdu.
ANKA’nın haberine göre Yıldız, aşevinin olduğu bölgeye gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde CHP’li Yıldız, konuşması sırasında birlik çağrısı yaparak provokasyonlara dikkat çekiyor.
Yıldız, “Allah yardımcımız olsun” dedikten sonra “Siz Allah’ı bilir misiniz” diyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğruyor.
Yıldız’ın “Biz onlara bu şekilde karşılık vermeyeceğiz, provokatörlere müsaade etmeyeceğiz, provokasyona gelmeyeceğiz” diyerek olayların büyümesine engel olmaya çalıştığı görülüyor.
Yıldız ve beraberindeki heyet saldırgandan şikayetçi oldu.