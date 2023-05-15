Aliyev ve Mirziyoyev, Erdoğan’ı arayıp tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.

İlham Aliyev ve Şevket Mirziyoyev. (AA)

Kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kaldı. Anadolu Ajansı’nın geçtiği son verilere göre Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde yüzde 49,42’le ilk sırada götürüyor.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Aliyev ve Mirziyoyev’in Erdoğan’ı arayarak bu sonuçlar nedeniyle tebrik etti.

Twitter’daki açıklama şöyle: “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Azerbaycan ve Özbekistan liderleri, görüşmede seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.”